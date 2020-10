Gusttavo Lima negocia compra de apartamento de R$ 4 milhões em Goiânia após separação

PUBLICIDADE

Após a separação de Andressa Suita, Gusttavo Lima já está em outro endereço. O sertanejo de 32 anos está morando em um apartamento de luxo em um bairro nobre de Goiânia. De acordo com a equipe do cantor, Gusttavo negocia a compra de uma das unidades do Edifício Vitorian.

“Confirmamos que o cantor Gusttavo Lima está residindo em um apartamento no Edifício Victorian, porém, não é cobertura. Sobre a possível compra desta unidade, as negociações estão em andamento”, consta de um comunicado emitido pela assessoria de imprensa do artista.

A ex-mulher do artista deverá ficar no imóvel onde ambos viviam antes do divórcio.

O edifício em Goiânia possui 32 apartamentos. Não são baratos. Os valores de cada unidade são comercializados por valores a partir de cerca de R$ 4 milhões. Unidades do prédio têm quatro quartos. Na garagem, há bastante espaço para guardar automóveis: 4 ou 5 vagas.

Veja fotos do apartamento: