Gusttavo Lima não visita os filhos desde a separação

Andressa continua na mansão que os dois moravam em Goiânia, enquanto Gusttavo está em um apartamento de luxo num bairro nobre de Goiânia. De acordo com a equipe do cantor, o artista negocia a compra de uma das unidades do Edifício Victorian.

O cantor procurou a ex-mulher na semana passada, tentando uma reconciliação, mas a modelo não aceitou. Ela segue irredutível com a ação de divórcio e acreditando que foi traída pelo sertanejo.