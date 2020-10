Separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita vira caso de polícia!

PUBLICIDADE

Gabriela Couto, a jovem apontada como suposto affair de Gusttavo Lima e pivô da separação do sertanejo e Andressa Suita, afirma ter sido hackeada e disse que a pessoa que invadiu seu perfil, postou uma foto que daria a entender que ela estava jantando com Gusttavo no último fim de semana.

Gabriela disse que já acionou seus advogados e abriu um boletim de ocorrência para apurar o caso, mas garantiu que a pessoa que teria entrado em seu Instagram é “próxima” dela. A jovem afirma que estava com o Instagram desativado desde 17 de setembro e que descobriu sobre a postagem feita em seu perfil após receber uma ligação de sua avó, perguntando se ela estava envolvida com o sertanejo.

“Quero deixar bem claro que não tenho nada a ver com isso, as pessoas que estão envolvidas terão que pagar de certa forma, no mínimo terão dor de cabeça com advogado porque mexeram com quem estava quieto. É isso que dá quando fazem esse tipo de coisa para se promover.”

Gabriela Couto

Feminismo diabólico

Gabriela também atacou o feminismo em seu vídeo, afirmando que “Para encerrar esse assunto quero deixar bem claro que a grande maioria das mensagens que recebi aqui hoje me xingando, me comparando com a Andressa Suita, duvidando da minha fé, a grande maioria veio de mulheres e podemos constatar o quanto que o movimento feminista é uma ideologia diabólica que só serve para defender as mulheres de esquerda. Acho que é mais do que claro que eu nunca apoiarei um movimento tão sujo quanto esse”.

Confira a íntegra do vídeo

