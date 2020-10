Gusttavo Lima copia textos prontos na internet para publicações nas redes após separação

PUBLICIDADE

Quem nunca usou frases prontas da internet para expressar algo que está sentindo? O cantor Gusttavo Lima provou que é gente como a gente e também fez uso de textos prontos para suas publicações após a separação em suas redes sociais.

Gusttavo que tem mais de 100 músicas compostas por ele, segundo registros no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), dispensou o uso das próprias palavras e usou trechos de textos já postados em sites da web para as primeiras manifestações após o término.

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar”, publicou Gusttavo.

Na internet, é possível encontrar o mesmo texto com algumas palavras a mais: “Pergunte a si mesmo se está feliz. Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você, de dar um passo atrás se for preciso, de recomeçar. A evolução que tanto procura pode estar presa na sua própria resistência.”

No vídeo publicado por Gusttavo nas redes sociais, o cantor parece responder a pergunta inicial do texto original ao falar sobre o término de sua relação. “Eu não estava feliz”, diz o cantor sertanejo.

“Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”.

E este é o texto original: “Vai doer, mas é preciso. Olhe para o espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Agora olhe ao seu redor e fale o que vê. Tudo o que você acreditou era mesmo verdade? Se não for, aceite, siga em frente agora mesmo e não perca mais tempo enganando a si mesmo. E, se for verdade, continue usando esse mesmo reflexo na árdua estrada da vida.”