Gusttavo Lima, Andressa Suita, Luan Santana ou Jade Magalhães? Quem ganhou mais seguidores após separações

O número de separações têm aumentado, mas o de seguidores também. Devido o anúncio de término Gusttavo Lima, Andressa Suita, Luan Santana e Jade Magalhães dispararam no número de seguidores no Instagram.

Quem mais teve apoio foi Andressa Suita, que ganhou quase 3 milhões de seguidores após a separação. Desde que o término com o cantor foi anunciado, porém, a modelo não postou mais nenhum conteúdo no seu feed e apenas se pronunciou pelos stories da rede social, dando a sua versão do acontecido.

Já Gusttavo Lima viu seu perfil ganhar 650 mil novos fãs desde o anúncio do término.

Jade Magalhães, ganhou 200 mil seguidores após o desabafo que fez sobre a separação. Desde a última segunda-feira, quando ela e o cantor botaram um ponto final na relação de 12 anos, Luan também ganhou 86 mil seguidores no Instagram.