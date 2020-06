Gui Araújo nega crise em namoro e explica saída de casa de Anitta

PUBLICIDADE

Depois de boatos de crise no namoro entre Gui Araújo e Anitta, o casal negou que estão separados. A dúvida surgiu depois que Gui saiu da casa da cantora onde já estava hospedado desde maio.

Por vídeos, o influenciador negou crise no relacionamento e explicou que havia pendências a serem resolvidas na capital paulista. “Eu tive que voltar para São Paulo por motivos de quase término de relacionamento com as companhias de água, luz, gás”, brincou Gui. “Dei o máximo de tempo que dava em isolamento real na casa da minha gata, mas chegou um tempo que não dava mais. Eu iria chegar aqui em casa e ia encontrar uma outra família morando neste apartamento”, completou, afastando os boatos de crise entre eles.

Gui Araújo e Anitta começaram o relacionamento no fim do mês de abril, e assumiram o romance de vez em maio.