Gretchen fica noiva de saxofonista e diz: “Casamento será em Belém do Pará”

PUBLICIDADE 

A cantora Gretchen, de 61 anos, subirá ao altar pela 18ª vez. Em seu perfil oficial no Facebook, a rainha do bumbum anunciou que está noiva do saxofonista paraense Esdras de Souza, de 47 anos.

O casal, que está junto há cerca de três meses, já moram juntos na casa do músico.

Para o jornal Extra, do Rio de Janeiro, Gretchen contou detalhes do casamento e sobre a sua moradia entre a França e o Brasil. “Não vou morar definitivamente no Brasil, porque ainda mantenho minha vida na França com minhas filhas. Porém, estarei mais tempo no Brasil esse ano para recuperar esse tempo perdido com o Covid-19. Estaremos nos dois lugares”, disse.

Já sobre o casamento, a artista revelou: “A única coisa acertada é que será em Belém”.

Confira a publicação no Facebook onde Gretchen anuncia que ficou noiva de Esdras de Souza:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE