Gracyanne aposta em look com coleira escrita o nome de Belo

Gracyanne Barbosa escolheu para este carnaval um look com uma coleira, com o nome de Belo, seu marido. Mesma ideia que Luma teve em 1998, quando usou o nome de Eike Batista, seu marido na época.

Além da coleira, o que também chamou atenção foi o body cavadíssimo fio dental usado por Gracy, deixando em evidência seu bumbum.

O Baile da Arara não contou apenas com a presença de Gracy, mas também de outros vários nomes importantes do mundo dos famosos, como Fátima Bernardes, Antonia Morais, Fernanda Paes Leme, Alinne Morais e o digitaal influencer Hugo Gloss.