Gloria Estefan está para lançar seu primeiro álbum em sete anos, chamado “Brazil305”.

A sete vezes vencedora do GRAMMY®, empresária, atriz, escritora e humanitária, Gloria Estefan, anunciou o lançamento de Brazil305 em 13 de agosto, seu primeiro álbum desde a aclamada produção musical The Standards (2013), indicada ao GRAMMY®.

A pré-venda deste evento musical de sucesso começou na última sexta-feira, com os fãs desbloqueando as duas músicas “instant-grat”: remix de seu hit consagrado “Rhythm Is Gonna Get You” (RIGGY2020) e seu primeiro single “Cuando Hay Amor“, que Ultrapassa 2,3 milhões de visualizações no YouTube e ocupa a 11ª posição na lista Tropical Airplay da Billboard.

Ainda no início da pré-venda, os fãs terão acesso à versão do clássico “Magalenha”, com o vocalista original Carlinhos Brown; seguido em 7 de agosto pelo desbloqueio de “Only Together“, uma adaptação de “O Homem Falou” (2008), originalmente gravada pela grande voz de Maria Rita, que Gloria conheceu e entrevistou durante suas viagens ao Brasil em 2019.

Como eterna admiradora da música brasileira e principalmente do samba baiano, Gloria Estefan está animada por poder compartilhar com seus seguidores este álbum que está sendo produzido há anos.

Quatorze das 18 músicas são novas versões dos clássicos de sua ilustre carreira, com arranjos que unem sons familiares com um majestoso acompanhamento orquestral e instrumentação de samba dos músicos mais renomados da Bahia, além de arranjos de percussão de Laércio da Costa.

Os ouvintes podem se deliciar com hits vibrantes atemporais como “Samba” e uma reinvenção energética de “Conga”, seu icônico sucesso de 1985 com o Miami Sound Machine. Simultaneamente ao lançamento do álbum, o vídeo de “Samba” será lançado no canal do YouTube.

Entre as outras músicas estão sucessos atemporais em inglês como “Cuts Both Ways“, “Here We Are” e “Get On Your Feet“, e seus boleros que alcançam o topo das paradas, como “Con Los Años Que Medan” e “Ayer“. Essas músicas e muito mais são testemunhas do legado duradouro de seu trabalho.

Um álbum como o Brazil305 está destinado a ser uma jóia na coleção de todos os amantes de música, como um todo coerente que nos leva a uma deliciosa jornada de emoções, energias e sons brasileiros.

A voz inconfundível de Gloria é mais expressiva e vigorosa do que nunca, pois seu entusiasmo pelo samba é destacado em todas as frases.

Produzido por Gloria Estefan, 19 vezes vencedora do GRAMMY®, Emilio Estefan e Afo Verde, o Brazil305 foi gravado nos melhores estúdios do mundo, incluindo os estúdios Quem E Sabe, na Bahia, Brasil, e os estúdios Crescent Moon, de Estefan, em Miami. O álbum é masterizado pelo vencedor do prêmio GRAMMY®, Bob Ludwig.

Afo Verde, que atua como Presidente e CEO da Sony Music Latin Iberia, se expressa com entusiasmo com esta proposta: “Gloria Estefan é uma artista brilhante, um ícone cultural e uma pessoa maravilhosa. Foi uma honra fazer parte da equipe mágica e poderosa que Gloria e Emilio compõem. O Brazil305 é uma jornada imperdível pela música de Gloria, combinada com a mais alta qualidade e sabor da música brasileira. Para todos nós da Sony Music Latin Iberia, é um luxo trabalhar com Gloria, aquela mulher talentosa que, desde os primeiros passos de sua carreira, levantou a bandeira da música e da cultura latinas em todos os cantos do mundo. ”

As músicas, a história e as colaborações musicais de Brazil305 ganharão uma dimensão visual adicional ainda este ano com a estreia de seu documentário Sangre Yoruba. O longa-metragem, explora a “ponte rítmica que nos leva ao lar”, e as raízes africanas compartilhadas entre as tradições musicais do Brasil e sua terra natal, Cuba.

Ao combinar o Brasil e o 305 (o código de área de Miami), Gloria Estefan criou uma poderosa força musical para revitalizar o mundo com ritmo e melodia.

Lista de canções- Brazil305:

Samba Un Nuevo Mundo Cuts Both Ways Cuando Hay Amor Con Los Años Que Me Quedan Tú y Yo Hoy Ayer Rhythm Is Gonna Get You Mi Tierra Don’t Wanna Lose You Hasta Siempre Mas Allá Abriendo Puertas Get On Your Feet Here We Are Only Together Magalenha feat. (Carlinhos Brown)

Sobre Gloria Estefan:

Ao longo de sua lendária carreira, Gloria Estefan vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e foi classificada como a número #1 nas paradas da Billboard um total de 38 vezes. Ela ganhou sete prêmios GRAMMY® e se destacou como atriz, compositora, filantropa, humanitária e autora de dois livros infantis que estiveram entre os mais vendidos na lista do New York Times. Ela é considerada uma das artistas mais reconhecidas e amadas, além de uma das artistas de crossover de maior sucesso na história da música latina. Emilio e Gloria Estefan foram o primeiro casal a receber a Medalha Presidencial da Liberdade, e Gloria foi a primeira cantora e compositora cubano-americana a obter o Kennedy Center Honors. O casal também recebeu o prestigioso Gershwin People’s Song Award da Biblioteca do Congresso. Além disso, o musical da Broadway ON YOUR FEET! ganhou uma indicação ao Prêmio TONY® com um enredo baseado em suas vidas e música

