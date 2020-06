Giselle Itié revela não estar mais com Guilherme Winter, pai do seu filho de três meses

PUBLICIDADE

Giselle Itié, 37, afirmou que não está mais com o ator Guilherme Winter, com quem se relacionava há cinco anos. A confirmação foi feita pela própria atriz através da sua rede social nesta terça (16). Ela respondeu ao comentário de uma fã, que questionou a ausência de Winter em suas publicações.

“Sim, estamos separados, mas está tudo lindo e eu focada no amor da minha vida”, escreveu Itié referindo-se ao filho do casal, Pedro Luna, que chegou ao mundo no início de março, por meio de um parto foi natural e humanizado.

Itié e Winter se conheceram nos bastidores da novela bíblica “Os Dez Mandamentos” (Record TV) em 2015. No entanto, a gravidez não foi planejada pelo casal, de acordo com a atriz que celebrou bastante ao descobrir que esperava o seu primeiro filho.

“Gracias Guilherme, por ser o pai do nosso pequeno. Certeza que ele veio do homem mais iluminado, verdadeiro e amoroso. Amo vocês meus meninos lindos”, escreveu a artista em uma publicação na época em que anunciou a gestação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Giselle Itié terminou de gravar a segunda temporada de “O Escolhido” (Netflix) quando descobriu que gerava uma nova vida. A atriz se preparava para mergulhar em um novo projeto no cinema, que precisou ser adiado por conta do momento especial.

Em entrevista recente ao F5, Giselle falou sobre as expectativas da maternidade e também, a importância da participação do homem durante o processo da gravidez. “Assim que eu anunciei a minha gravidez, muitas mulheres vieram conversar comigo sobre maternidade. É bacana criar esse clima de sororidade em que a gente possa se acolher e se informar juntas. É maluco como a mulher é capitalizada até nesse momento que é tão meigo”, disse.

“É preciso trocar a palavra ‘obrigado’ por ‘obrigação’ e, também, abraçar esse pai, esse parceiro, para que todo mundo poda estar junto e informado”, completou.

As informações são da FolhaPress

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE