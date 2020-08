Gari chama atenção e vai concorrer ao homem mais bonito de Belo Horizonte

PUBLICIDADE

Tales Alves ficou conhecido nas ruas de Belo Horizonte por sua beleza. O gari chamou atenção por ser “gato” e agora participará de um concurso de modelo.

Tales tem 30 anos e duas filhas, uma de 5 anos, que mora em uma cidade que faz divisa com a Bahia, e outra de 12, a Júlia, que ajudou o pai a baixar o aplicativo de vídeos e o ensinou a usar as ferramentas disponíveis na rede. “Pai, está todo mundo falando do senhor”, disse a menina orgulhosa.

Além de bonito, misterioso. O gari não tinha nenhuma rede social, mas depois do primeiro vídeo publicado, Tales já ficou famoso. “Eu não tinha noção da proporção que ia tomar. Nas ruas, as pessoas estão me reconhecendo, pedindo para tirar fotos, me desejando sucesso”.

Tales não pensa em largar a profissão, mas promete que vai tentar conciliar com a carreira de modelo.”O emprego não me faz sentir vergonha, comecei a gostar muito e estou no lugar certo. É o melhor serviço que já tive até hoje”, diz Alves, sobre a profissão de gari.

Mesmo desejando o concurso, Tales ainda não participou de nada como modelo, mas vai concorrer a categoria de homem mais bonito de Belo Horizonte.