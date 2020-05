Filho de Flávio Migliaccio divulga carta sobre morte do pai

PUBLICIDADE 

O filho do ator Flávio Migliaccio, que foi encontrado morto nesta segunda-feira (4), Marcelo Migliaccio divulgou uma carta sobre o pai. No texto, o filho conta que Flávio já não aguenta mais viver “em um mundo como esse e sentir seu corpo deteriorar” e disse que o pai “fez o que fez à nossa revelia”.

Flávio deixou a vida com 85 anos e tinha apenas o filho Marcelo.

Na carta, o filho explica que o pai foi pro sítio enquanto ele cuidava de sua mãe, aind ano domingo (3). Ele não avisou a família, nem se despediu. “Meu pai fez o que fez à nossa revelia. Ele sempre me dizia que não aguentava mais viver num mundo como esse e sentir seu corpo deteriorar-se rápida e irreversivelmente pela idade avançada. Pouco escutava e enxergava. ‘Daqui para frente, só vai piorar’, ele me dizia enquanto eu buscava todos os argumentos possíveis para lhe mostrar que ainda havia muita coisa boa reservada para ele”, revelou.

Marcelo contou que sente gratidão pelo apoio. “Eu sabia que o meu pai era muito querido pelo Brasil inteiro. O que eu não fazia ideia era do quanto eu tinha amigos”, disse.

Ele ainda aproveitou a carta para revelar momentos íntimos entre a família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Meu pai tinha uma inteligência enorme e era difícil demovê-lo de alguma coisa em que acreditasse. Infelizmente, ele agora é para nós só uma imensa saudade e lembranças maravilhosas. Lembranças de alguém que me ensinou o que é amar um ofício. Alguém que me mostrou a magia da criatividade. Me fez ver que a maior prova de amor que se pode dar a uma pessoa é respeitar suas convicções, suas decisões, seu jeito de ser e de não ser.”

Ele ainda comentou a polêmica dos policiais militares que fotografaram e filmaram o corpo do pai. “Quanto aos policiais militares que fotografaram com celular a cena mórbida no quarto do sítio e colocaram a imagem em redes sociais, o Estado do Rio de Janeiro responderá judicialmente por ter pessoas assim a representá-lo”, reclamou.

Segundo informou a assessoria da Secretaria do Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro revelou que o caso será investigado. “O comandante do 35º BPM (Itaboraí) instaurou um procedimento apuratório para analisar o caso”, informou.

Leia na íntegra a carta de Marcelo Migliaccio, filho do ator:

“Ex-colegas de trabalho, das escolas, da faculdade, do meu bairro e muita gente que sequer conheço pessoalmente. Essa é a melhor parte desse capítulo.

Meu pai fez o que fez à nossa revelia. Pegou um táxi e foi para o sítio enquanto eu cuidava da minha mãe no último domingo. Sem nos avisar, sem se despedir. Ele sempre me dizia que não aguentava mais viver num mundo como esse e sentir seu corpo deteriorar-se rápida e irreversivelmente pela idade avançada. Pouco escutava e enxergava. “Daqui para frente só vai piorar”, ele me dizia enquanto eu buscava todos os argumentos possíveis para lhe mostrar que ainda havia muita coisa boa reservada para ele. Como o prêmio de melhor ator de televisão de 2019, que incrivelmente ele ganhou aos 84 anos de idade. Ou como ver no cinema o documentário sobre sua vida e sua carreira que estamos preparando para breve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE