Filha de Vanusa diz que a mãe está com Alzheimer e internada sob cuidados médicos

A cantora Aretha Marcos, 46, filha de Vanusa, 72, confirmou no programa Domingo Espetacular (Record) deste domingo (2) que a mãe está com Alzheimer e, por isso, está internada sob cuidados médicos. A internação da artista já era conhecida, mas a doença foi confirmada apenas agora.

Vanusa foi internada devido a problemas de depressão e dependência química. No ano passado, seu filho, o empresário musical Rafael Vannucci, chegou a confirmar que existia a suspeita de Alzheimer. Na ocasião, ele disse ainda que a cantora perdeu 30 kg durante as diversas internações.

Aretha virou notícia na última semana após postar um vídeo nas redes sociais pedindo doações para comprar uma casa própria. Morando de aluguel, numa casa simples, em Piracaia, no interior paulista, ela disse ao Domingo Espetacular que passou por momentos difíceis e que nunca se apegou à fama.

Ela ainda comentou que não sente mágoa da mãe por tê-la criticado durante uma entrevista ao apresentador Gugu Liberato. “Não é que magoou, mas nunca mais recebi uma proposta de show. A visão que passou a meu respeito… As pessoas começaram a acreditar que os problemas dela eu que causava.”

Apesar de ter recebido críticas por seu pedido de ajuda, Aretha disse que não se arrepende e que isso a aproximou novamente do público. Seu objetivo agora é comprar um terreno e construir uma casa, onde passa fazer um jardim e uma horta, além de ceder terras a outras pessoas carentes.

Em 2018, Vanusa foi internada pela terceira vez para tratar a depressão e a dependência química. Na ocasião, o filho dela confirmou que a doença da mãe vem piorando de 15 anos para cá, mas que ela é uma pessoa forte, guerreira e batalhadora.

No Dia das Mães deste ano, Vannucci postou em suas redes sociais uma homenagem à cantora e disse que tudo que ele se tornou foi observando ela, sua luta e sua história.

“Foi a primeira cantora a levantar a bandeira do publico gay, ter revolucionado a musica com suas canções, a primeira cantora a mostrar a barriga na capa de uma revista, ter mostrado para as mulheres que elas deveriam buscar o amor e não ficar em casamentos fracassados, ter lutado contra violência doméstica da mulher”.

