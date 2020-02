Fernanda Lima fala sobre traumas na amamentação: ‘os bebês choravam muito’

PUBLICIDADE 

Fernanda Lima usou o Instagram no último sábado, 8, para falar sobre suas experiências com a maternidade após o nascimento de Maria Manoela, filha que tem com Rodrigo Hilbert.

A apresentadora de Amor & Sexo recordou dos traumas com a amamentação dos gêmeos João e Francisco Hilbert, hoje com 11 anos, durante uma conversa com a pediatra Márcia Dias Zani.

“Passei um perrengue porque me machuquei muito. No começo, feriu meu peito, eu colocava bico de silicone e o cachorro comia o bico de silicone… eu enlouquecia e meu peito cheio de leite. Os bebês choravam muito”, lembra ela.

Fernanda destacou que na época dos meninos era mais difícil, principalmente por se tratar de duas crianças. Mas, agora, com Maria Manoela, de três meses, a amamentação tem sido sem dor.

“Estava mais preparada para essa gestação. Não que eu não estivesse na outra, mas a gente sabe o que é ser mãe só depois que o bebê nasce”, afirma. “Você acaba ouvindo muita coisa e se assustando. Dessa vez eu estava muito mais segura, informada e preparada.”

Fernanda Lima elaborou uma série sobre maternidade dividida em três partes. Os vídeos serão publicados aos poucos no IGTV do seu perfil oficial no Instagram.

Estadão Conteúdo