Felipe Neto critica imparcialidade de Neymar: “Nem todo mundo se importa”

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira, 1, Felipe Neto entrou para os assuntos mais comentados do Twitter depois de criticar o silêncio de Neymar sobre os ataques racistas e a importância das vidas negras.

Segungo Felipe os artistas, cantores e YouTubers devem usar sua influência para se posicionar contra “o lunático que está no poder”. “Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Quem não se manifesta contra o fascismo é fascista”, desabafou Felipe em suas redes sociais no dia 9 de maio. O influenciador declarou que parou de seguir todos os artistas que ficam “em cima do muro”.

Felipe publicou no domingo, 31, prints das últimas publicações de Neymar onde nenhuma mostrava posicionamento e apoio aos movimentos contra o racismo no Brasil. “Vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa”, citou Felipe Neto sobre o jogador Neymar.

Neymar tem o Instagram mais seguido pelos brasileiros e compartilha suas publicações para 137 milhões de pessoas.