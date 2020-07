Faustão ostenta relógio milionário: “Dá pra comprar três Ferraris!”

Que o apresentador Fausto Silva coleciona relógios de luxo não é novidade. Além de designers excêntricos, os relógios de Fausto têm outra coisa em comum: são muito muito caros…

Mas eis que “fãs” sem muito o que fazer na quarentena resolveram fazer uma pesquisa básica sobre alguns modelos usados pelo apresentador no “Domingão”, é um relógio em especial fez o queixo de todo mundo cair.

Viralizou nas redes sociais a imagem de Faustão usando na TV o que seria um dos relógios mais caros do mundo.

Trata-se de uma peça de luxo e de edição limitada, com apenas 18 peças disponíveis: um Jacob & Co. Twin Turbo Furious, da marca Bugatti. O detalhe é que em um site de vendas, o relógio está sendo anunciado pela bagatela de US$ 677, 710, cerca de 3,6 milhões de reais.

A imagem do relógio milionário viralizou e logo virou meme.

“Dá para comprar três Ferraris”, brincou um internauta.

“O relógio do Faustão é o PIB de um país!”, comentou outro.

Mas não é só esse modelinho caro que Faustão mantém em sua coleção. O apresentador também tem algumas edições limitadas da marca Patek Philippe, conhecida produzir os relógios mais caros do mundo, verdadeiras obras de arte, sempre com peças em ouro, artesanais e pouquíssimos exemplares, com designers quase que exclusivos!

Para se ter ideia, em sua coleção há peças das grifes Richard Milles, Rublot Frank Müller, entre outras.

Em 2019, um relógio mais do que especial da Patek Philippe quebrou o recorde de preços do objeto, sendo vendido por R$ 129,9 milhões. Não, não foi Faustão que comprou!