Fátima Bernardes comemora 58 anos com foto de biquíni e drink: ‘Brinde à vida’

Fátima Bernardes celebrou o aniversário de 58 anos com foto em cenário praiano, nesta quinta-feira (17). A apresentadora escolheu para renovar o bronzeado um biquíni de listras P&B, chapéu florido e óculos de sol.

Para as comemorações a apresentadora do Encontro compartilhou no seu perfil no Instagram um local praiano, “Quero começar o dia de hoje com um brinde à vida! Cada dia é único e cheio de possibilidades. Cada minuto importa. Vamos fazer valer a pena”, declarou, nesta quinta-feira (17).