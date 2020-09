Farley Mattos: como o ballet mudou sua vida

PUBLICIDADE

“Eu sempre tive o sonho de dançar. Desde pequeno pedia pra minha mãe para eu poder dançar e hoje sou bailarino profissional”, é assim que o influencer, bailarino e empresário, Farley Mattos, lembra de sua trajetória como bailarino clássico profissional.

Foi apenas com 17 anos que Farley criou sua primeira academia de ballet e aos 18 já tinha seu DRT, certificação que comprova que alguém é bailarino profissional. Farley conta com muito orgulho de seus alunos também. “Hoje eu tenho dois que estão fora do país”.

“A dança mudou a minha vida e a da minha família”, comenta Farley. O bailarino conta ter passado por muitas dificuldades quando criança, e que encontrou nos estúdios e nas performances alternativa para mudar de vida. “Eu viajei o mundo todo dançando”, comenta.

Farley conta que a dança muda a vida das pessoas quando transmite verdade na coreografia. Um bailarino precisa ter tecnica, expressão e sentimento, segundo ele.

A academia de dança de Farley, a CIA de Ballet Farley Mattos, forma hoje atende crianças e adolescentes e não parou por conta da pandemia. “A gente teve que se reinventar, as aulas são por vídeo, mas a gente transmite verdade mesmo assim”.

Quanto ao futuro Farley pensa em continuar fazendo o que faz com muito amor e felicidade, além de ajudar na realização do sonho de seus alunos. “Eu quero ver meus alunos Brasil a fora, realizados”.