Famosos recebem homenagens no Dia dos Pais e mostram comemoração com os filhos

Nunca na minha vida, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia teria uma família tão maravilhosa como a minha. E tudo partiu de um sonho, que acreditem, não era meu, mas do cara mais incrível que eu conheci nessa vida, que se tornou meu namorando, depois meu marido e hoje o pai dos meus filhos, anjos que a vida me deu! E quando digo que o sonho era dele, é pq me lembro como se fosse ontem, ainda nos nossos primeiros beijos que Bruno me disse sem pudor algum “Meu sonho me é casar, construir uma família e ter muitos filhos pela casa. Eu nasci pra isso, nasci pra ser pai.” E hoje olhando pra trás vejo como meu marido, pai dos meus filhos conquistou tudo o que queria, e ainda por cima me deu de presente um sonho que eu não havia sonhado, mas que sem dúvidas é o melhor que a alguém pode ter. Obrigada meu amor, por ser esse pai dedicado, persistente, presente e amoroso! Eu sei que você é o melhor pai que você pode ser! TE AMO, TE AMAMOS! Feliz dia dos pais, pai de 3!!! E obrigada @elaoglobo por eternizar esse momento tão lindo que estamos vivendo…estou apaixonada pela ensaio!!! 🥰❤️✨✨✨ — Fotos: @_wendyandrade Styling: @deborahewbank8888 Edição de moda: @patriciatremblais Imprensa: @trigopress