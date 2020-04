Famosos lamentam fim de casamento de Whindersson Nunes com Luisa Sonza

PUBLICIDADE 

Whindersson Nunes e Luísa Sonza receberam apoio de famosos após anunciarem o fim do casamento depois de quatro anos de relacionamento. ‘Talvez o que vocês precisam é de um tempo separados para entenderem que é melhor estarem juntos no futuro’, escreveu Alok, um dos convidados da cerimônia. Sabrina Sato, Marcos Mion e Preta Gil também lamentaram a separação anunciada nesta quarta-feira (29)

O fim do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza após dois anos provocou reação imediata em fãs e amigos famosos do agora ex-casal. A cantora e o youtuber estavam juntos há quatro anos e, segundo a gaúcha, a decisão foi tomada de comum acordo. Whindersson e Luísa anunciaram a separação no final desta manhã de quarta-feira (29) com posts nas suas redes sociais, três meses após afastarem que viviam uma crise na relação.

TICIANE FEZ PEDIDO A WHINDERSSON E LUÍSA: ‘SEJAM FELIZES’

Grávida do primeiro filho, Giovanna Ewbank foi uma das famosas a lamentar a separação da cantora e do humorista, que compartilhavam vários momentos a dois na web. “Seus lindos! Muito amor e respeito por vocês independente das circunstâncias! Vocês são incríveis”, escreveu a mulher de Bruno Gagliasso. “Estamos com vocês Lu. O que importa é o amor e respeito”, completou Sabrina Sato. “Que vocês sejam felizes”, reforçou Ticiane Pinheiro. “Amo vocês juntos, separados mas principalmente amo vocês felizes”, reforçou Preta Gil.

‘TALVEZ PRECISAM DE UM TEMPO SEPARADOS’, OPINOU ALOK

O texto em que comunicaram a separação emocionou Romana Novais. “Chorei! Tenho muito carinho e admiração por vocês!”, afirmou a mulher de Alok, outro a lamentar o divórcio. “Talvez o que vocês precisam é de um tempo separados para entenderem que é melhor estarem juntos no futuro… Ou não. Mas só o tempo para trazer essa resposta. O amor não está na posse. E isso vocês sempre tiraram de letra! Torço por vocês. Te amo, irmão!”, aconselhou o DJ, um dos 350 convidados do casamento milionário de Luísa e Whindersson.

‘CASAMENTO DE WHINDERSSON E LUÍSA DEU CERTO’, DISSE MASSAFERA

Outra celebridade que esteve na cerimônia realizada em Alagoas, Matheus Massafera considerou que o casamento deu certo. “Uma união de dez anos, ou de um ano ou de um mês, deu certo! As pessoas têm que entender que evoluímos e as vezes o que queremos hoje, não é o mesmo que queremos amanhã”, apontou. “Acompanhei os dois e vocês se amam tanto! Vocês fizeram e vão continuar fazendo bem um para o outro. O casamento de vocês deu muito certo. E se nesse momento vocês estão com pensamentos diferentes e vão seguir num outro tipo de amor, eu admiro vocês! Porque muitas pessoas têm medo de serem felizes e seguir adiante! Amo vocês dois e admiro muito a maturidade de vocês”, elogiou.

MION DESTACOU BOM RELACIONAMENTO DE WHINDERSSON E LUÍSA APÓS SEPARAÇÃO

A boa relação que o youtuber e a cantora mantêm foi exaltada também por Marcos Mion. “Lindo texto que vocês escreveram para sedimentar e descrever esse momento tão difícil para qualquer casal. Isso mostra a sintonia, amor e, principalmente, respeito entre vocês! É lindo de ver. Um casal de verdade, enraizado no amor durante a união e na separação. Deus abençoe vocês, meu amigo!”, desejou o apresentador.