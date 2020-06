Famosos fazem declarações românticas para os parceiros no Dia dos Namorados

View this post on Instagram

te amo compositor, te amo cantor, te amo tímido, te amo com refluxo, te amo de ressaca, te amo meu ficante, te amo namorado, te amo pai do meu filho, te amo até quando digo que não, te amo com raiva, te amo com vontade, te amo com medo, te amo seguro, te amo bravo, te amo feliz, te amo todos os dias. feliz dia dos namorados. ass: eu. eu que te amo sempre. ♥️ (perdão se eu já postei essa foto. é que eu acho o máximo poder conhecer o mundo com você.)