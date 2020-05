Famoso entre alunos, Professor Jubilut se revolta com Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Um dos professores do Brasil com mais seguidores em suas redes sociais e mais inscritos em seu canal no Youtube, o professor Paulo Jubilut se revoltou com as atitudes do presidente Jair Bolsonaro e fez apelo contra ele durante uma live em que dava aula.

No twitter o vídeo viralizou e já conta com quase 2 milhões de visualizações.

Jubilut não mediu palavras em sua revolta e disse “Gente, que tipo de gente é essa? Pelo amor de Deus, onde é que a gente está vivendo? Onde é que a gente vai parar? Já passou dos limites do aceitável”.

Mas não parou ai. Após fazer as perguntas irônicas ele completou. “Eu to em uma plataforma paga falando mal do cara. Ah vou perder aluno, mas fodasse. Eu quero que quem apoia esse cara vá para casa do c*$#$%” completou revoltado.

jubilut mandando quem apoia o bolsonar0 para a casa do caralh0 pic.twitter.com/qk4TXEyAHp — helo (@helodeandrad) May 11, 2020