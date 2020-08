Família informa que mãe de Cauan, também testou positivo para coronavírus

PUBLICIDADE

A mãe do cantor Cauan, da dupla com Cleber, Shirlei Máximo, testou positivo para o coronavírus, segundo informou a família nesta quarta-feira (19). O sertanejo segue internado em estado grave, mas estável, em decorrência da Covid-19, de acordo com o último boletim médico divulgado. Outras três pessoas da família também foram infectadas.

De acordo com o comunicado, Shirlei passa por exames e avaliação médica na tarde desta quarta-feira, em Goiânia. Também infectado, o pai do cantor, João Luiz Máximo, faz o tratamento contra a Covid-19 em casa. A namorada de Cauan, Mariana Moraes, não precisou ser hospitalizada por causa do coronavírus.

Já o irmão do sertanejo, o médico Fernando Máximo, conseguiu se curar da doença no mês passado, após ficar 10 dias internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele é secretário Estadual de Saúde de Rondônia.

Nesta quarta-feira (19), Cauan completou uma semana internado, sendo a maior parte com quadro clínico considerado grave. A nota afirma que os exames laboratoriais feitos pelo artista no hospital onde está internado não apresentaram “mudanças significativas” nas últimas 24 horas.

O comunicado agradece aos fãs, amigos e imprensa pelo apoio dado ao artista “neste momento tão difícil” e finaliza dizendo que todos estão “confiantes na cura”.

Os sintomas da Covid-19 se manifestaram em Cauan em 7 de agosto, com dores no corpo e febre. No dia seguinte, o artista recebeu a confirmação da doença.

Cauan foi internado no dia 12 de agosto, na Clínica do Esporte. Na ocasião, ele estava com 50% dos pulmões comprometidos.

Já no sábado (15), o sertanejo teve de ser transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) por precisar de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com coronavírus.

Boletim divulgado no domingo (16) apontava que os danos aos pulmões já tinham chegado a até 75%. No dia seguinte, o caso dele seguia grave. O corpo médico explicou, na ocasião, que ele usava máscara de ventilação não invasiva para auxiliar a respiração.

Por decisão da família, Cauan foi levado na madrugada de terça-feira (18) para o Hospital Anis Rassi, onde se mantém até então. Ele segue em um leito de UTI. O primeiro boletim sobre sua situação nesta unidade de saúde apontava “discreta melhora” da infecção pulmonar.

No mesmo dia, o irmão dele afirmou que uma tomografia apontou melhora e queda para 60% no comprometimento do órgão.

