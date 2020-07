Fábio Jr. visita o filho Záion após ser acusado de pai ausente

PUBLICIDADE

A reclamação de Mari Alexandre feitas na última semana sobre o cantor Fábio Jr. não visitar o filho do ex-casal, Záion, deu certo.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do jornal o Dia do Rio de Janeiro, o artista foi visitar seu filho caçula no sábado último sábado (25).

Para a coluna, a assessoria de imprensa de Fábio esclareceu: “Fábio não está vendo nenhum dos filhos, a não ser o Fiuk, que mora com ele. Fábio está evitando por conta da pandemia. Ele é grupo de risco e esteve internado em março, não pode correr risco”.