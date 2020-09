Ex-vocalista dos Temptations morre de Covid-19 aos 49 anos

PUBLICIDADE

Ex-vocalista do grupo The Temptations, o cantor Bruce Williamson morreu aos 49 anos na noite de domingo (6). Segundo o site TMZ, ele teve complicações após contrair Covid-19.

Williamson nasceu em Compton, no estado da Califórnia (EUA), em 28 de setembro de 1970. Ele começou a cantar em corais de música gospel e, depois, integrou a banda de covers de funk BlackBerry Jam.

Entre 2007, estreou como vocalista do célebre conjunto da Motown (do hit “My Girl”, entre outros). Com o grupo, gravou os álbuns “Back To Front” e “Still Here”.

Após deixar os Temptations, em 2015, continuou trabalhando no meio musical. Ele passou a investir principalmente em música gospel, funk e R&B.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não há palavras no mundo que possam expressar como me sinto agora”, disse o filho do cantor, Bruce Alan Williamson Jr., em uma rede social. “Eu te amo, pai, obrigado por ser incrível, obrigado por ser amoroso, obrigado por ser quem você é. Eu oro a Deus e nos encontraremos novamente. Eu te amo, pai.”

As informações são da FolhaPress