Ex-noiva de Gabriel Diniz diz estar sendo ameaçada de morte há um ano

Karoline Calheiros, que era noiva de Gabriel Diniz, usou suas redes sociais para contar que está sendo ameaçada por um homem que a acusa de ser culpada pela morte do cantor, vítima de um acidente aéreo em maio de 2019. A influenciadora diz que a situação vem acontecendo há mais de um ano.

“Eu não queria dar atenção a isso, mas já está passando dos limites e é bem delicado”, afirmou em vídeo. “Desde que Gabriel faleceu, tem uma pessoa que me odeia, não sei o que se passa na cabeça dele. Ele me perturba todos os dias, perturba meus amigos, diz que eu sou a culpada pela morte de Gabriel, inventa que eu fiz um monte de coisas. Estou tremendo de raiva aqui.”

Calheiros afirma que, além de inventar mentiras sobre ela, o homem também ameaçou matá-la. “Ele inventa histórias, de que apaguei minha tatuagem que fiz em homenagem ao Gabriel, de que sou brigada com a família dele… eu estava até ontem com a família do Gabriel, mas não preciso mostrar. Eu não devo satisfação da minha vida por ninguém”, avaliou. “Essa é uma pessoa perturbada, mal amada e que me ameaça de morte todos os dias.”

“Isso acontece todos os dias desde que Gabriel faleceu”, reclamou. “Já procurei a polícia e as coisas estão se encaminhando, para que a gente possa tomar medidas legais, para que encontrem essa pessoa e ela pare de fazer isso. Isso não é legal. Eu não desejo isso para ninguém, é perturbador.”

Ela explicou por que decidiu expor o assunto apenas agora. “Demorei muito pra expor isso aqui. Já faz um ano que ele faz isso comigo”, disse. “Tenho certeza que ele está feliz me vendo aqui nervosa e falando com vocês. É isso que ele quer. Ele quer atenção. Enfim, vou buscar as medidas cabíveis pra encontrar essa pessoa e entender o porquê dele fazer isso.”

Com informações da FolhaPress