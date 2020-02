Ex namorado de Anitta demite Nego do Borel da gravadora

PUBLICIDADE 

A coisa não está muito boa para Nego do Borel. Segundo informações do jornal Extra, Rio Rio de Janeiro, o cantor foi dispensado pelo empresário Tuka Carvalho, ex-namorado de Anitta.

No ano passado após o episódio com Luisa Marilac, quando foi acusado de transfobia, ele entrou para a empresa Arca A, comandada por Tuka e outros dois sócios, em busca de um gerenciamento de crise e um novo rumo profissional.

Ainda de acordo com o Extra, a parceria chegou ao fim depois de seis meses. Tuka conversou com Nego do Borel e comunicou que ele seria dispensado da empresa.