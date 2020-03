Ex-Globo causa revolta entre moradores de condomínio de luxo

PUBLICIDADE 

Mariana Ferrão, que apresentava o programa ‘Bem-Estar’ da globo, deixou os moradores irritados em um condomínio de luxo no interior de São Paulo. O motivo foi que a apresentadora testou positivo para o novo coronavírus, porém não tem tomado as precauções necessárias.

Segundo a reportagem do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, Mariana teria viajado de São Paulo, onde mora, para o interior do estado para se recuperar da doença. Porém a chegada da apresentadora causou pânico imediato no “grupo de Whatsapp” dos moradores do condomínio. A situação piorou quando a jornalista foi vista caminhando pelo local.

Os moradores revoltados com a situação, acionaram a segurança local para abordar e mandar Mariana ficar em confinamento. O pânico cresceu ao ponto de solicitarem que a administração escalasse um segurança, com moto para ficar diante da casa da apresentadora.

Ao entrar com contato com a apresentadora, ela afirmou ter saído de casa para passear pelas ruas do condomínio para praticar atividades físicas, mas que não entrou em contato com ninguém. “Eu trabalho com área de saúde, jamais colocaria a vida das pessoas em risco”, disse ela