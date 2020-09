Ex-BBBs Daniel e Gui Napolitano beijam Matheus Mazzafera

Nesta quinta-feira, 3, ccirculou um vídeo nas redes em que rola beijão entre o ex-BBB Daniel Lenhardt e o apresentador Matheus Mazzafera. O beijo aconteceu na gravação do progroma de Mazzafera, que contou com a presença da ex-BBB Flay e modelo Guilherme Napolitano, que de um selinho em Mazzafera.

“Já estão soltando o vídeo, tu viu?? Foi uma brincadeira, gente, tá?”, diz Daniel, em vídeosa publicados no seu Instagram, ao lado de Mazzafera. “Meu sorriso pra cena”, brincou o apresentador. “Mas o Gui foi como amiguinho…. ja o Dani…”

Guilherme também postou fotos do quarteto juntos, com direito até a Daniel nu, apenas cobrindo as partes íntimas com uma almofada. “Muita risada.. fogo no parquinho .. e nada que o Brasil já não tenha visto”, legendou o modelo. “Mas o Gui foi como amiguinho…. já o Dani”, escreveu Mazzafera sobre os beijos nos ex-participantes do BBB 20 durante as gravações.