‘Eu te entendo’, diz Lima Duarte em vídeo dedicado a Flávio Migliaccio

PUBLICIDADE 

“Eu te entendo”, começa o ator Lima Duarte em vídeo com pouco mais de 4 minutos de duração, publicado por ele na plataforma YouTube, dedicado ao amigo e também ator Flávio Migliaccio, morto nesta segunda-feira, 4. “Nós fomos do Teatro de Arena, foi lá que nós aprendemos que era preciso, era urgente, que se pusesse o brasileiro em cena, com seu falar, com seu sentir, com seu jeitão.” Ele se referia a um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros das décadas de 1950 e 60.

Migliaccio foi encontrado morto em seu sítio, no interior do Rio de Janeiro, e, de acordo com a Polícia Militar do Estado, o ator teria cometido suicídio.Ele deixou ainda um bilhete, em que desabafava, entre outros assuntos, contra a forma desleixada com que são tratados os idosos hoje no Brasil.



Na mensagem direcionada a Migliaccio, Lima Duarte afirma, emocionado, que eles conseguiram colocar a alma brasileira em cena no Teatro de Arena, mas que “pouco depois, veio 64” e que eles ficavam “esperando a Veraneio que viria nos buscar”, referindo-se à marca de carro usada pela polícia.

Duarte relembra de um depoimento que teve de prestar às autoridades em plena ditadura militar e diz: “Por ter vivido esse momento, eu digo que te entendo. Eu te entendo, Migliaccio. Agora, quando sentimos o hálito putrefato de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois. Eu tenho 90 (anos), você com 85, quando eles promovem a devastação dos velhos, não podemos mais. Eu não tive a coragem, você teve. Mas me espere, meu amigo, eu vou logo”.

Encerrando o vídeo, Duarte, visivelmente emocionado, cita uma fala da peça Os Fuzis da Senhora Carrar, de Bertolt Brecht: “Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE