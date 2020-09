Estado de saúde de Vanusa é grave

Internada desde 5 de setembro no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, SP, Vanusa se encontra na Unidade de Terapia Intensiva do hospital e seu filho Rafael Vannucci assim comenta:

“Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, inclusive por estar intubada. Também por conta da idade e do histórico de doenças, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro não é grave. Ela apresentou piora que foi determinada com a constatação de água no pulmão. Teve também alteração de pressão e tudo isso fez com que a intubassem para preservar as vias respiratórias. Agora, dependemos de uma reação dela”.