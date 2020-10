Esposa de Phil Collins terminou casamento através de mensagem: “Achei outro”

PUBLICIDADE

O cantor Phil Collins teve seu casamento encerrado através de uma mensagem de texto, enviada por Orianne Cevey, agora sua ex-mulher. Cevey decidiu deixar o cantor para viver com outro homem.

Isso aconteceu em julho e foi revelado somente agora pelo The Sun. No inicio de agosto, Orianne Cevey se casou com um guitarrista chamado Thomas Bates em Las Vegas (EUA).

“Encontrei alguém e gostaria de tentar ver se eu posso ser feliz novamente”, escreveu Cevey em uma mensagem de texto enviada a Phil Collins.

O lendário cantor e músico britânico tem dois filhos com a sua ex-mulher. Eles chegaram a ficar juntos pela primeira vez em 1999 e se divorciaram em 2008. Ela chegou a receber algo em torno de R$ 182 milhões após um acordo de separação.