Escondendo barriga, Rafaella Santos aparece tomando sol

Rafaella Santos, na tarde desta terça-feira (25), apareceu tomando sol em suas redes sociais. Possivelmente grávida do ex-namorado, Gabigol, Rafaella não exibiu a barriga. Ela lia um livro na beira da piscina.

Na última semana, amigos do jogador do Flamengo Gabigol, revelaram ao colunista do Jornal de Brasília, Leo Dias, que ele Rafaella Santos, irmã de Neymar, serão pais de um menino. Leo afirma, ainda, que ela já estaria no sexto mês de gestação.

Segundo amigos do atleta, o nome do menino será Matheo. Já assessoria de Rafaella não confirmou a informação ao colunista.

“Não me envolvo em fofocas e especulações sobre a vida dos meus clientes. Respeito a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados e não tenho conhecimento e nem me envolvo em fofocas e especulações”, informou a assessoria por meio de nota.