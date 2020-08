Entenda o que é o #NeyDay que está sendo usado por torcedores fãs de Neymar nas redes

PUBLICIDADE

Na semana passada, o atacante Neymar já havia mobilizado a internet em razão do confronto do Paris Saint-Germain contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões. Ao que tudo indica, nesta terça-feira não será diferente.

Uma “corrente” chamada #NeyDay circula no Twitter desde a noite de segunda-feira. Mensagens de incentivo e pedidos para que o brasileiro não deixe a “mística do moicano” de lado predominam na utilização da hashtag. Ela lidera os assuntos mais comentados da rede social no Brasil na manhã desta terça-feira.

Quem é Neymar?

Para o faminto, o pão

Para a sede, água

Para o sem-teto, o lar

Para o gol, a bola

Para o goleiro, o medo

Para o zagueiro, pesadelo

Para mim, a arte

Para o melancólico, a alegria

Para o tímido, a ousadia

Para o RB Leipzig, a eliminação

Para o PSG, a redenção#Neyday pic.twitter.com/P8QrSQOMTA — oρʋnɔɐɟ (@gfacundoog) August 18, 2020

🚨ATENÇÃO ATENÇÃO🚨

⚠️HOJE TEM NEYMAR!⚠️

⚠️🤡 REPITO: HOJE TEM NEYMAR🤡⚠️

🤪ISSO NÃO É UM TREINAMENTO🤪

✅🔛O PAI TÁ ON🔛✅#Neyday pic.twitter.com/BH8kR01rSH — neymemeiros (@neymemeiros) August 18, 2020

Caso passe do RB Leipzig, essa será a primeira final de Liga dos Campeões que Neymar disputará à frente do Paris Saint-Germain. Isso poderia significar um salto em sua carreira, já que é considerado o líder do time. A partida contra o Leipzig será nesta terça-feira.

Para aumentar ainda mais o engajamento dos fãs do atacante, ele mostrou que acordou em clima de decisão. Em seu Twitter, o craque do PSG afirmou que já “está online”. Isso cerca de sete horas antes do início da partida contra o RB Leipzig.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Passando pra avisar que o PAI acordou ONLINE✌🏽🤪

salve pra geral e vamo que vamo … ALLEZ PSG — Neymar Jr (@neymarjr) August 18, 2020

“Passando pra avisar que o PAI acordou ONLINE! Salve pra geral e vamo que vamo … ALLEZ PSG”, escreveu o jogador.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo