Em uma semana, ex atriz da Disney fatura R$ 11 milhões com site pornô

Lembra da atriz Bella Thorne, que trabalhou com a Disney e agora está com um perfil num site pornô? Em menos de uma semana, ela quebrou o recorde de arrecadação do aplicativo Only Fans.

Quando contamos da decisão de Bella de começar a compartilhar conteúdo adulto para assinantes, na semana passada, trouxemos também a informação de que a jovem tirou o site do ar com sua chegada.

Pois bem, depois da estreia de sua página, a atriz faturou US$ 1 milhão em 24 horas. Em alguns dias, faturou mais US$ 1 milhão e acabou batendo outro recorde do serviço de pornografia, isso tudo em menos de uma semana em atividade. Se convertido para o real, o valor faturado por Bella é equivalente a R$ 11 milhões.

Bella tem 22 anos e ela mesma divulgou que estava com o perfil no site pornô. Apesar disso, não é tão barato se associar ao site pornô que a ex-atriz da Disney criou sua conta. Os valores de assinaturas variam de US$ 20, cerca de R$ 100 (o plano mensal), até US$ 102, cerca de R$ 572 (o plano anual).