Em meio a boatos sobre crise, Ivete Sangalo ganha beijo de marido em live

Em meio a rumores de que passa por uma crise no casamento, a cantora Ivete Sangalo, 48, ganhou um beijo, em transmissão online ao vivo, do marido, o nutricionista Daniel Cady, 35.

Durante live nesta terça-feira (4), Ivete resolveu cantar uma música em homenagem a Jorge Portugal, escritor e ex-secretário de Cultura da Bahia, morto na última segunda-feira (3). Depois, com o fim da música, Daniel tomou a iniciativa de dar um beijão na esposa. Ambos, porém, seguem sem aliança.

Na última semana, ela apareceu sem aliança durante um bate-papo virtual e isso alimentou rumores de que ela estava em processo de separação de Cady, com quem está desde 2011.

Ivete tem participado de muitas lives. De acordo com ela, é importante falar com o público. A primeira live musical dela ocorreu em abril.

Sangalo se apresentou por duas horas e meia e seu primeiro show virtual, e contou com uma plateia de brinquedos e a presença do seu presença de seu marido, Daniel Cady, e do filho mais velho do casal, Marcelo, 10.

A apresentação também foi exibida pela Globo e pelo Globoplay, simultaneamente. O projeto Em Casa, da emissora, tem como proposta apresentar shows dos artistas para entreter o público durante o período de quarentena por causa do coronavírus.

A cantora também arrecadou pouco mais de R$ 400 mil, segundo o aplicativo PicPay. As doações foram repassadas a instituições como Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef, para o atual momento de crise pela pandemia.

