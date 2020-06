Em live Felipe Araújo lança EP, clipe e faz homenagem ao irmão Cristiano Ronaldo

PUBLICIDADE 

Ontem (29), mais precisamente após a virada da meia-noite, Felipe Araújo lançou o EP “Eu & Vocês”, juntamente com o clipe inédito de “Reincidente” em todas as plataformas digitais. Também na noite de ontem, às 20 horas, o cantor apresentou uma live, na qual mostrou as quatro novas canções autorais, homenageou o irmão na canção que fez para ele “Melhor Amigo”, além de grandes sucessos do irmão e dele. Tudo com a marca Universal Music, que destaca no artista o diferencial que traduz a sua identidade em meio a tantos no gênero sertanejo.

O EP chegou ao mercado logo após o show virtual de Felipe Araújo no YouTube, que foi transmitido diretamente de Goiânia. O espetáculo online foi idealizado durante a quarentena. “Tenho aproveitado esse período para compor, criar e idealizar novos projetos”, afirmou o cantor.

“Eu & Vocês” ressalta a maestria de Felipe nas composições e ainda consagra a identidade vocal do artista, revelada no DVD “Felipe Araújo in Brasília Ao Vivo”, lançado no final do ano passado, quando o cantor decidiu assumir o palco sozinho, sem participações.

“Reincidente”, “Eu disfarço mal demais”, “Conversa confidencial” e “Melhor amigo”, canção que Felipe fez em homenagem a seu irmão, Cristiano Araújo, são as apostas que já estão disponíveis na plataforma.

Alguém tem dúvida do sucesso? Felipe Araújo é dono da música mais ouvida de 2019, “Atrasadinha”, que já ultrapassou meio bilhão de streams e um bilhão de reprodução nas rádios de todo o país. Além de singles como “Mentira”, “Amor da sua cama”, “A mala é falsa”, “Ainda sou tão seu”, “Chave cópia”, “Big Bang”, “Minha vontade” e “Espaçosa demais”. Com apenas 24 anos, seu currículo é digno de quem conquistou o Brasil de Norte a Sul, os números comprovam que ele hoje é recordista no mercado musical.

Com “Eu & Vocês”, Felipe quer provar que o sucesso se escreve com a maior participação de sua vida profissional: o seu público.