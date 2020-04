Em live, Belo é cobrado de dívida milionária: ‘Você vai pagar o Denílson?’

Belo passou por uma saia-justa durante sua live no YouTube na noite desta quarta-feira (22). O cantor foi lembrado da dívida de R$ 5 milhões que ele tem com o ex-jogador Denílson. Nos comentários da transmissão ao vivo, os internautas cobraram o dinheiro com diversas mensagens. “Você vai pagar o Denílson?”, questionou Fabinho Oliveira.

A internauta Edilma Medeiros foi além e criou a hashtag #PagaODenilson nos comentários. Outros fizeram graça da situação, como William Torres, que escreveu: “Denílson entrou na live”. “Manda um abraço para o Denílson, fera”, provocou Raquel Gusmão.

Belo tem essa dívida milionária com o comentarista Denílson, da Band, há 20 anos. O valor determinado pela Justiça é referente a uma ação judicial que corre em segredo de Justiça. Em 2018, o ex-jogador de futebol comprou os direitos do Soweto e acusou o então vocalista de ter deixado o grupo sem pagar uma indenização.

Em 2019, o pagodeiro, que estava com os bens bloqueados, disse que não ia pagar: “Nem tenho condições. Ele [Denílson] tem o direito de acionar a Justiça, mas a pergunta que eu faço é: por que só eu tenho que pagar? Nós éramos seis componentes, e a cobrança pelo fim do grupo só vai sobrar para mim? Se dividir para os seis, eu pago”, reclamou na ocasião.

Desde o fim do ano passado, os dois negociam um acerto. Neste ano, o músico informou que pretende sanar a dívida até o fim de 2020.