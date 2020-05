Edgard deixa a Jovem Pan e Morning Show após briga com Adrilles

PUBLICIDADE 

O apresentador Edgard Piccoli pediu demissão, nesta terça-feira (19/05), da rádio Jovem Pan e não comanda mais o programa Morning Show.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal Uol, a saída de Edgard, depois de oito anos comandando o programa, se deve a um estresse entre ele e o ex-BBB Adrilles Jorge, um dos participantes do show.

Adrilles é conhecido por defender as posições do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Ao longo dos anos à frente do programa, Edgard também tinha discutido ao vivo com Caio Coppolla, que atualmente está na CNN Brasil.

Segundo Flávio Ricco, a direção da Jovem Pan tentou demover Edgard da ideia, mas sem sucesso. Os cotados para assumir a vaga são Marcelo Tas e Britto Jr.

Pelo Twitter, Edgard comentou sobre a saída.

Ontem encerrei meu ciclo na JP. Creio que o crescimento se dá de forma mais evidente no desconforto da adversidade, que abundou no período. Agradeço a oportunidade que me foi dada em oferecer meu trabalho. Fico orgulhoso em tê-lo exercido com caráter e honestidade intelectual. — Edgard (@Edgard_Piccoli) May 19, 2020