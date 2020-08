Durante entrevista no programa “Pânico”, João Doria deixa escapar que Emílio Surita está com coronavírus

PUBLICIDADE

“É que me escapuliu”, já dizia o Chaves. Mas dessa vez, foi o momento do governador de São Paulo, João Doria, deixar escapar o que não devia.

Durante uma entrevista descontraída no Programa Pânico, o governador deixou escapar que o apresentador Emílio Surita está com coronavírus. Surita que está afastado do programa desde quinta-feira (13), tem sido substituído por Daniel Zukerman. A emissora porém, não havia divulgado o motivo da ausência.

“Mandando um abraço para o Emílio Surita, que deve estar nos acompanhando. Como eu, está se recuperando da Covid, em isolamento. Como eu estou, na minha casa, solitário, junto com a minha esposa. […] Deixo um grande abraço, para que ele se recupere”, disse Doria no começo da entrevista.

Os colegas de programa, ficaram surpresos com a informação, mas mantiveram o bom humor. Em tom de brincadeira, disseram que este havia sido o “primeiro furo do governador”. Já o substituto de Surita, Zukerman, disse que Doria deu uma “notícia exclusiva”. O humorista Rogério Morgado comentou: “Boa, fofoquito. Obrigado, viu? Nem a gente sabia, obrigado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o trecho da conversa a partir do minuto 1:08:50 do vídeo:

João Doria revelou ter testado positivo através de uma postagem em sua conta no Twitter, na última quarta-feira (12). No mesmo dia, confirmou que sua esposa Bia Doria, também havia sido infectada. ”Informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença”, escreveu.