Duda Reis reata namoro com Nego do Borel e bloqueia mãe no Instagram

Simone Reis, mãe da atriz Duda Reis, postou nos Stories do Instagram que foi bloqueada pela filha, após deixar comentários em uma foto em Nego do Borel anuncia que reatou com a jovem. O pai da atriz também desabafou nas redes sociais, “alguns limites quando ultrapassados são impossíveis de voltar atrás”.

Foto: Instagram/Reprodução

“Sigo bloqueada”, escreveu a médica dermatologista, ao postar um print do perfil da filha famosa. A família de Duda segue postando indiretas depois do anúncio da volta do namoro “não passa de um merda”, desabafou sogro de Nego do Borel, Luiz Fernando Barreiros, que completou dizendo que a família foi agredida. “Ele é um mau-caráter, sem noção, que se acha um popstar, mas não passa de um merda, frustrado! Vocês não tem noção do que passamos com esse mau-caráter todo esse tempo! Tenho vergonha de reconhecer que minha filha não tem vergonha na cara e aceita voltar para um crápula desses!”, escreveu o médico.]

Em resposta a um dos seus seguidores, Luiz Fernando diz que já foi jovem, mas não consegue entender o que passa na cabeça de Duda: “Também já tive meus 18 anos, mas jamais humilhei, desrespeitei e agredi tanto meus pais como fomos agredidos! Nessas horas, como pais, precisamos ter coragem de deixar a vida ensinar nossos filhos”.