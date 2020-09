Doação de órgãos: mãe de Gugu Liberato é homenageada

PUBLICIDADE

Maria do Céu Moraes Liberato, mãe de Gugu Liberato, recebeu do ministro Eduardo Pazuello, nesta quinta-feira (24) um prêmio por sua colaboração no incentivo à doação de órgãos e tecidos. Após a morte do apresentador, a autorização para a doação de seus órgãos beneficiou 50 pessoas.

“Isso representa a gratidão de todos que tiveram a oportunidade de melhorar e dar continuidade à própria vida. É uma lembrança fantástica porque o Gugu sempre foi um ícone para todos nós brasileiros. É muito bom a gente saber que ele continua conosco de alguma forma”, afirmou o ministro da Saúde.

A homenagem foi feita no mesmo evento de lançamento da campanha “A vida precisa continuar”, responsável por reforçar a importância da doação de órgãos. Segundo Maria do Céu, Gugu sempre reforçava que tinha vontade de doas seus órgãos se fosse possível.

“Apesar da dor que sinto, ainda me animo um pouco porque foi uma boa ação. As pessoas morrem e os órgãos têm que ser dados para outras pessoas que querem viver”, finalizou a mão de apresentador.