DJ Erick Morillo é encontrado morto em Miami

O DJ americano Erick Morillo, de 49 anos, sucesso em 1993 com a música “I like to move it” foi encontrado morto na manhã desta terça-feira em Miami Beach, informou o site “TMZ”. Segundo a publicação, as circunstâncias em torno de sua morte ainda não são claras.

Morillo foi três vezes vencedor vezes do DJ Awards de Melhor DJ de House e três vezes de Melhor DJ Internacional (a vitória mais recente foi em 2009). Mais conhecido por seu trabalho em house music, O DJ lançou “I like to move it” sob o nome artístico de Reel 2 Real.

A morte do artista ocorre poucas semanas depois de ele ter sido preso em Miami por acusações de agressão sexual. A suposta vítima afirma que, em dezembro passado, ela e Morillo foram à casa dele depois de ambos terem discotecado. Ela alega que resistiu aos seus avanços sexuais, e depois foi dormir na casa dele, mas acordou nua … com Morillo parado ao lado dela, também nu. O DJ se entregou à polícia no último dia 6 e deveria comparecer ao tribunal na sexta-feira.

Além de ser DJ, Morillo produziu música em diversos projetos, como Ministers de la Funk, The Dronez, RAW, Smooth Touch, RBM, Deep Soul, Club Ultimate e Li’l Mo Ying Yang. Ele costumava se apresentar e casas em Las Vegas e em festivais de música como o Creamfields. Erick Morillo se apresentou diversas vezes no Brasil, entre elas no festival Rio E Music (em 2015, ao lado do DJ sueco Avicii, que morreu em Omã, em 2018) na tenda eletrônica do Rock in Rio (em 2017).