Dilsinho lança seu novo DVD, “Open House”

Com uma incrível trajetória, marcada por prêmios, indicações, projetos e parcerias especiais, Dilsinho cimenta de vez seu nome no cenário musical com o lançamento do novo DVD, Open House, que chega às plataformas de áudio hoje, 06 de agosto, a partir das 21h, e o projeto audiovisual será completo neste sábado (08), com o lançamento do último vídeo – o da faixa “Misturados”. Dilsinho prepara, para a noite de amanhã (07), às 19h, uma exibição única do DVD na íntegra, em seu canal no YouTube:

O maior nome do pagode da atualidade, recentemente, alcançou números impressionantes: ultrapassou a marca de 2 bilhões de views em seus clipes no Youtube, tem mais de 7.4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, passando a ser o cantor masculino mais ouvido na plataforma, no Brasil. Chegou ao topo das canções mais escutadas nas rádios de todo o país no segmento samba e pagode – gêneros onde também lidera no streaming.

Depois de concorrer ao “Melhores do Ano”, no Faustão, figurar entre os 10 maiores artistas do ano no “Caldeirão de Ouro” e ganhar o troféu de Cantor do Ano no Prêmio Multishow, Dilsinho abriu as “portas da sua casa” na noite de 19 de dezembro de 2019 para a gravação do novo projeto audiovisual, batizado de Open House, com ingressos esgotados.

Confira a trajetória do Dilsinho neste emocionante vídeo, das apresentações caseiras no quintal de casa até a concretização de seu grande sonho, o DVD “Open House”:

Cumprindo desde o começo de março deste ano o cronograma de lançamentos do projeto, chegou a hora do artista revelar o audiovisual na íntegra para todo o público. Open House chega por completo em todas as plataformas digitais e no canal oficial do cantor no Youtube. Incluindo o novo single “Misturados”, que, como explica Dilsinho, vem em bom momento: “Esse é o single que escolhemos para a virada, por ser uma música romântica, que tem tudo a ver comigo e com meu trabalho. As pessoas me veem desse jeito, cantando e falando de amor, e a ´Misturados´ é isso. Sem contar que ela é um conforto para o momento que estamos passando, onde não podemos estar de corpo presente com quem amamos, mas nossos corações estão misturados, nosso pensamento está junto, e tenho certeza que logo a gente vai poder celebrar tudo isso”.

A gravação aconteceu no Parador, em Recife, capital de Pernambuco e Dilsinho conta por que escolheu a capital de Pernambuco para registrar seu segundo DVD, depois de um 2019 memorável: “Sou extremamente grato por tudo o que alcancei até agora na minha carreira. Nunca imaginei chegar onde cheguei, com as coisas que já conquistei, como ter um DVD entre os cinco mais ouvidos de 2019 (o ‘Terra do Nunca’), ganhar o Prêmio Multishow de Melhor Cantor, estar no Melhores do Ano do Faustão e no Caldeirão de Ouro, alcançar o topo como cantor mais ouvido do Spotify, com mais de 7.4 milhões de ouvintes mensais, ultrapassar 2 bilhões de visualizações no meu canal do Youtube, entre outras coisas.

Então, o Open House tinha a responsabilidade de dar sequência a tudo isso. E eu realmente fiquei muito feliz com o resultado, ficou incrível, ainda mais grandioso do que eu esperava e Recife tem a cara desse projeto porque a energia de lá é incomparável. Depois do Rio de Janeiro, que foi onde eu nasci, cresci e onde tudo aconteceu pra mim, Recife foi um lugar onde tive meu primeiro fã clube no Nordeste, foi um dos primeiros lugares a tocar minha música na rádio, então eu tenho uma conexão com a cidade, com o Nordeste em geral, e queria muito registrar algum trabalho lá e que bom que o Open House aconteceu em Recife”.

Para o novo projeto Open House, Dilsinho optou por estar à frente de todos os detalhes, desde a concepção até o momento da gravação, passando por figurino, locação, repertório, arranjos, e todos os outros pontos importantes na criação de um projeto audiovisual. “Em 2019, eu amadureci muito e me senti seguro para tentar uma coisa nova, que era ficar à frente do projeto como um todo, opinar um pouco mais sobre toda a criação. Então, fiquei muito feliz com o resultado, mais feliz ainda das pessoas estarem ouvindo e só receber elogios, mensagens positivas, ver todos esses números acontecendo. Tá sendo um presente na minha vida ter um projeto onde cada detalhe foi pensado e executado da maneira como foi projetado. Veio de dentro pra fora, sabe? Isso é muito lindo”, comemora o cantor.

Dilsinho escolheu grandes artistas para estarem com ele em mais esse marco da carreira: Thiaguinho, Henrique e Juliano, Atitude 67 e Marco (compositor da canção “Onze e Pouquinho”). Segundo Dilsinho, “ter a oportunidade de trazer nomes como esses, ídolos no Brasil inteiro, me deixa ainda mais ansioso para o lançamento desse projeto. Eu sou fã do Thiaguinho desde que comecei a cantar pagode e foi emocionante para mim, ter o astral dele dividindo uma música pela primeira vez. A dupla Henrique e Juliano tem uma maneira de falar de amor que eu me identifico muito e achamos uma música que, tanto eu quanto eles, nos identificamos demais. O público vai curtir nos ver juntos. E os caras do Atitude 67, sem palavras, só admiração por eles e pelo trabalho lindo que têm feito. O Marco é um grande parceiro, ele que compôs a ‘Onze e Pouquinho’ e está aqui comigo para somar”.

Para registrar todos os momentos de seu Open House, Dilsinho elegeu um time de peso para estar com ele. A começar pelo diretor de vídeo, que foi Fernando Trevisan “Catatau”, proprietário da UnicFilm, conhecido por registrar DVDs de grandes nomes do cenário musical nacional e que ficaram marcados na memória do público.

No cenário, dois palcos foram montados e interligados entre si. O primeiro, “Quarto e Sala”, homônimo ao último álbum lançado pelo cantor, Dilsinho apresenta versões mais intimistas das músicas mais românticas de seu repertório, com instrumental de cordas e metais. Já no palco “Open House”, foram gravadas as performances mais animadas, pulsantes, em clima de festa, realmente. Ambos palcos são interativos e com presença de público, como se estivessem literalmente em casa.

A produção musical do projeto é assinada pelo próprio Dilsinho e mais dois grandes nomes: Michel Fujiwara, músico e diretor musical do cantor, além de Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto e responsável também por produzir o primeiro DVD de Dilsinho, “Terra do Nunca”. Vinte e duas faixas compõe o repertório do projeto, entre elas, 4 medleys e 8 inéditas – uma delas, “Moletom”, é composição de Dilsinho.

E falando em composição própria, umas das regravações presentes no projeto se chama “Trovão”, que também é de autoria do cantor. Com as participações especiais, Dilsinho canta “Deixa pra Lá”, com Atitude 67, “Sogra”, com Henrique e Juliano, “Apaixonadin”, com Thiaguinho, e “Visita”, com Marco. Algumas faixas foram extraídas do álbum “Quarto e Sala”, e os dois projetos, tanto o álbum quanto o DVD, funcionam como uma espécie de linha do tempo da carreira do jovem cantor. Segundo ele “o álbum foi o esquenta para o DVD, como uma passagem de tempo bem nítida mesmo. As referências do projeto de estúdio (álbum) são mais intimistas, tradicionais e antigas, do figurino ao jeito de se portar. E o Open House é justamente essa passagem de tempo, do antigo e do novo. Como se estivéssemos de casa nova, fazendo uma festa para receber as pessoas”.

A identidade visual de Open House traz forte referência dos tons Neon. Dilsinho conta: “trouxe referências muito inovadoras para o meu novo projeto, com o intuito de dar um novo passo na minha carreira, mostrar o quanto cresci e amadureci. Tudo o que rolou no Open House foi muito único, nunca fiz nada parecido. Foi um desafio diferente, dei um salto musical na minha carreira. Esse espetáculo teve uma pulsação diferente“. Este é o primeiro projeto onde o cantor trouxe a referência das cores, diferente de tudo o que costumava usar. Os tons eleitos foram em neon, com a ideia de trazer algo mais íntimo para as pessoas, e o artista responsável por assinar toda a comunicação do DVD foi Hid Saib. Hid é publicitário e especialista em fotografia. Reconhecido no cenário nacional e internacional, SAIB já realizou mais de 13 exposições, em diversas capitais brasileiras. Também ilustrou o prédio da varejista de Paris Vente Privee (em uma exposição digital) e atualmente conta com uma mostra permanente em uma boate na Ucrânia. Sobre Hid, Dilsinho comenta “ele tem uma ideologia de que as pessoas são todas iguais e o que as diferencia são suas emoções. Para ele, as cores são responsáveis por trazer essa emoção e permitir que os sentimentos venham à tona. Era exatamente isso que estávamos procurando para o Open House“.

O novo projeto é mais um momento inesquecível na carreira de Dilsinho, que conta, mais uma vez, com a parceria de sua gravadora, Sony Music.

Números Dilsinho:

Redes Sociais:

Instagram: 5.7M

Facebook: 1.1M

Twitter: 508k

#1 Artista do gênero Pagode no Brasil

Dilsinho alcançou mais de 2M de seguidores no Spotify e mais de 7M de ouvintes mensais, sendo o cantor brasileiro mais ouvido do Spotify.

No YouTube, o artista apresenta mais de 4.2M de inscritos e quase 2 Bilhões de views.

O Projeto ‘Open House’, que ainda está sendo lançado, já possui mais de 252M de áudio/vídeo streams nas plataformas digitais, possuindo certificado de Ouro.

Sogra’, último single de trabalho do cantor em parceria com a dupla Henrique & Juliano, já apresenta mais de 34M de áudio/vídeo streams e certificado de Platina, configurando entre as 20 mais tocadas no Top 200 Spotify Br e 10 mais tocadas no Top 100 Brasil Deezer.

Os singles anteriores alcançaram números surpreendentes: ‘Onze e Pouquinho’ possui mais de 79M de áudio/vídeo streams e certificado de Platina Duplo, e o single ‘Deixa Pra Amanhã’, mais de 53M de áudio/vídeo streams e certificado de Platina.

O próximo single de trabalho, ‘Misturados’, já possui mais de 8.6M áudio/vídeo streams.

Em 2019:

Certificação de diamante para o primeiro DVD do artista, “Terra do Nunca”

Músicas entre as 10 mais tocadas do ano em todos os aplicativos de música

Conquistou mais de 1.6 bilhões de áudio/vídeo streamings nas plataformas

Alcançou mais de 1 bilhão de visualizações em seu canal do YouTube, ranqueando todos os vídeos de lançamento nos Vídeos em Alta da plataforma

“Péssimo Negócio” ganhou certificação de single de Diamante Triplo, além de ser a mais executada no gênero nas rádios em 2019

Vencedor do troféu de Melhor Cantor do Ano, no Prêmio Multishow

Top 10 melhores artistas do ano no “Caldeirão de Ouro”, do programa Caldeirão do Huck (Globo)

Indicado na categoria ‘Cantor’ do “Troféu Domingão – Melhores do Ano 2019”, do Domingão do Faustão (Globo)

Primeiro cantor brasileiro a gravar um projeto acústico na VEVO NYC

Mais de 20 shows por mês em todo o Brasil