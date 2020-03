Deu ruim! Fernanda Keulla leva pé na bunda no Carnaval: ‘Terminou comigo para curtir’…

PUBLICIDADE 

Fernanda Keulla, vencedora do “BBB 13” e repórter do reality show pelo segundo ano consecutivo, chegou para curtir o desfile das Campeãs não muito feliz. Disfarçando a tristeza, ela revelou que estava para baixo porque seu então namorado terminou a relação para curtir o Carnaval. Sincera, ela entregou que apesar da tristeza estava a fim de se jogar e curtir a noite sem dever nada a ninguém.

“O nome dele é Mateus. Ele terminou comigo ontem, depois de um ano que estávamos juntos. Estou triste, claro, mas vim me jogar. Quem sabe encontro alguém aqui. Ele teve a cara de pau de terminar comigo no meio do Carnaval. Um absurdo”, disparou Fernanda que, em junho do ano passado, disse que estava namorando um médico, mas nunca revelou a identidade do amado: “Se puder nem coloque o nome dele na reportagem. Não vamos dar Ibope. Pode chamar ele de falecido”, completou a loira.

Apesar da declaração, o colunista do Jornal de Brasília, Léo Dias, desconfiou se tudo não passava de uma jogada de marketing, já que a ex-BBB foi para o camarote para fazer uma ação para um aplicativo de relacionamento. Mas Fernanda nega que tudo seja uma estratégia: “Juro que não é marketing. Terminou mesmo”