“Deu certo enquanto durou”, diz Ellen Roche sobre fim de namoro

Ellen Rocche falou sobre o fim de seu namoro com o nutricionista Rogério Oliveira. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz disse: “Terminamos já faz tempo, no começo do ano. Falaram que eu parei de seguir meu ex-namorado no Instagram. Não parei, não. Deu certo enquanto durou, isso é o mais importante. Torço por ele, quero bem e que seja feliz”.

“Na verdade, não sou muito tecnológica. Não sei como tenho quase um milhão e meio de seguidores. Estava mexendo nas configurações e acabei trancando o Instagram. Saiu matéria dizendo que tranquei porque terminei o relacionamento. Gente, não tem isso. Tanto que meu empresário me avisou, porque tenho que deixar aberto por causa da parte profissional, e eu pensei: ‘Ai, meu Deus’”, concluiu ela.