Delegacia da Mulher vai abrir inquérito para investigar denúncias contra Prior

Após denúncias de estupro e violência sexual, a Delegacia da Mulher de São Paulo atendendo a determinação do Ministério Público, instaurou um inquérito para apurar as denúncia contra o ex-BBB20 Felipe Prior. As informações são da revista Marie Claire.

A investigação ficará sob a responsabilidade da delegada Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos. Em entrevista à revista, a delegada informou que “o caso está em andamento e as partes serão ouvidas”.

“Tudo corre sob sigilo de Justiça em razão da natureza dos fatos”, enfatizou a delegada.

Na última sexta-feira (3), Felipe Prior postou um vídeo em suas redes sociais, onde se diz inocente e nega acusações.