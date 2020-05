Defesa de Gugu afirma que manterá a vontade do apresentador, após ação de suposto namorado

PUBLICIDADE 

A defesa do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado, divulgou um comunicado à imprensa nesta sexta-feira (8) para esclarecer sobre ação movida pelo Thiago Salvático, suposto namorado do apresentador.

A assessoria juntamente aos advogados de Gugu, afirmam que a ação corre em segredo de Justiça e que continuarão “defendendo a vontade de Gugu, a privacidade de sua família, a preservação da sua imagem e reputação, impedindo qualquer ação que não respeite o sigilo judicial”.

Leia na íntegra:

“Um novo processo que a imprensa teve acesso antes do advogados e familiares serem comunicados, nos leva mais uma vez lembrar que o segredo de justiça imposto pelo Poder Judiciário e Ministério Público para preservar a intimidade dos filhos e menores envolvidos continua válido.

Em 15 de abril enviamos aviso à imprensa para que todos os envolvidos na manutenção ou propagação de notícias que quebram o sigilo judicial soubessem que seriam notificados através de correspondência certificada e responsabilizados de acordo com a lei, e estamos cumprindo o comunicado. O mesmo acontecerá com este novo processo e os que estiverem divulgando estes fatos serão alvos de investigação junto ao Ministério Público e a Polícia Civil em inquéritos também sigilosos.

Reiteramos que a família, seus advogados e equipe de comunicação respeita o livre exercício da imprensa, os valores democráticos e a profissão que Gugu escolheu, mas, por outro lado, não se eximirá em defender a vontade de Gugu, a privacidade de sua família, a preservação da sua imagem e reputação, impedindo qualquer ação que não respeite o sigilo judicial”.

Entenda

Thiago Salvático entrou com uma ação na Justiça, pedindo reconhecimento de união estável homoafetiva com o apresentador e também para ter direito aos bens da herança.

O processo contém mais de 100 páginas, e conta com detalhes descritos pelo chef, sobre a vida com o apresentador, como viagens e contas que tinham em conjunto. Thiago pede indenização de R$ 100 mil da família de Gugu.