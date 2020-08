Deborah Secco muda visual para retorno das gravações de ‘Salve-se Quem Puder’

PUBLICIDADE

Deborah Secco, 40, retomou o visual da personagem Josimara da novela das 19h “Salve-se Quem Puder”, que sofreu paralisação nas filmagens devido a pandemia do novo coronavírus, e compartilhou o resultado nas redes sociais nesta quarta (19).

Com as madeixas de cabelo compridas e ruivas, a atriz disse que amou o resultado e agradeceu o trabalho do cabeleireiro Anderson Couto. “Ruivo atualizado com sucesso! Amo! Josimara está voltando…”, escreveu Deborah Secco na legenda.

A atriz arrancou diversos elogios, incluindo da sua colega de trabalho na trama de Daniel Ortiz, Vitória Strada. Nos comentários, os seguidores da artista comemoram o retorno da novela. “Aí que saudades de ver a Josimara todo dia. Vem rainha”, escreveu um internauta.

Por causa da pandemia, desde março “Salve-se Quem Puder” estava sem gravar nos estúdios Globo. Para preencher o vazio na grade da emissora, a novela “Totalmente Demais” está sendo reprisada. No dia 10 deste mês a Globo reatou as gravações de “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo eles, todos os cuidados estão sendo tomados e um rígido protocolo de segurança que abrange todas as etapas de produção são respeitados neste momento. “As recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras, tendo sempre como prioridade a segurança e a saúde dos nossos profissionais”, afirmou o canal em nota oficial.

Mesmo com a volta das gravações, ainda não tem data prevista para a exibição de “Salve-se Quem Puder” nas telinhas da Globo. A emissora anunciou que a próxima reprise das 19h será a novela “Haja Coração”, que substituirá “Totalmente Demais”.

Exibida originalmente em 2017, “Haja Coração” mostra uma nova versão, escrita por Daniel Ortiz, para a novela “Sassaricando”, criada por Sílvio de Abreu em 1987. Mariana Ximenes é quem dá vida à feirante atrapalhada Tancinha, protagonista da trama.

As informações são da FolhaPress.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE