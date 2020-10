Datena é operado após sentir dores no peito e publica vídeo nas redes sociais; assista

PUBLICIDADE

O aprensetador da Band José Luiz Datena passou por um procedimento cirúrgico após sentir dores no peito neste domingo, 25.

Internado no Hospital Sírio Libanês, ele fez uma publicação nas redes sociais para contar aos fãs que passa bem.

“Meus queridos e queridas de todo o Brasil, saí há pouco do centro cirúrgico após dar entrada no Hospital Sírio-Libanês com algumas dores no peito. Estou em plena recuperação e, em breve, espero estar com vocês novamente. Meu respeito, meu carinho e meu agradecimento! Até já!”, escreveu na conta dele no Twitter.

O apresentador foi além e lamentou a morte de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus: “Meus pêsames a quem tem perdido vidas durante a pandemia e esperança é a palavra de sempre. Eu já luto durante todo o tipo de doença há bastante tempo e, graças à Deus, no nome de Deus e dos homens, tenho vencido essas batalhas”, disse.

